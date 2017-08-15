Минздрав зафиксировал снижение смертности в 2017 году

15 августа 2017 года, 9:22 |
Фото Антона Пархачёва

Министерство здравоохранения зарегистрировало сокращение смертности среди населения за первое полугодие 2017 году. Так, за соответсвующий период в России умерло на 20,2 тыс. человек меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Несмотря на возникшую позитивную тенденцию, в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается. В основном причиной смерти являются проблемы с органами дыхания, кровеносной системой и органами пищеварения. Однако сократилось количество младенческих и материнских смертей. Каждый пятый смертельный случай приходится на мужчину трудоспособного возраста, отмечают демографы.

По данным Минздрава, нынешний показатель очень неплохой для современных экономических условий.

В ведомстве уверены, что на продолжительность жизни влияет не только образ жизни, экология и генетика, но и своевременная диспансеризация, при которой можно выявить серьезное заболевание на ранней стадии, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: смертность, снижение
  Рубрика: Общество
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