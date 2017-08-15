Организаторы первого в Коми фестиваля воздухоплавания проводят последние приготовления перед стартами

15 августа 2017 года, 11:40 | Сыктывдинский

До начала первого в Коми фестиваля воздухоплавания "Живой Воздух" осталось меньше четырех дней. В этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района идут последние приготовления к стартам и приему гостей.

"Комиинформ" публикует программу фестиваля.

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Комиинформ

  Ключевые слова: Живой воздух
  Рубрика: Общество
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