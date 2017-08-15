Организаторы первого в Коми фестиваля воздухоплавания проводят последние приготовления перед стартами

До начала первого в Коми фестиваля воздухоплавания "Живой Воздух" осталось меньше четырех дней. В этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района идут последние приготовления к стартам и приему гостей.

"Комиинформ" публикует программу фестиваля.