Молодые специалисты сельхозпредприятий Коми получили государственную поддержку

15 августа 2017 года, 13:26 | Сыктывдинский, Сысольский
Фото из архива "Комиинформа"

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялась комиссия по поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса под председательством вице-премьера региона Анатолия Князева.

"Трехступенчатая система предоставления субсидий начала приносить положительные результаты по закреплению молодых аграриев на селе и это, действительно, радует. Больше молодых специалистов осознают свою сопричастность и ответственность за развитие родного села, деревни и изъявляют желание посвятить свою трудовую деятельность сельскохозяйственной отрасли. Мы намерены продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для работы молодых специалистов в сельской местности",- отметил А. Князев.

По итогам заседания комиссии поддержку получили пять молодых специалистов.

Выплату первого года -100 тысяч рублей получили ветеринарный врач ООО "Пажга" Олеся Тайбарей, тракторист ООО "Куратово" Александр Пунегов и механик-агроном СПК "Исток" Андрей Макаров.

Выплату второго года - 200 тысяч рублей получили главный ветеринарный врач ООО "Пажга" Кристина Муравьёва и техник-механик крестьянского фермерского хозяйства Игорь Чупров Алексеевич.

Напомним, с 2015 года Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми оказывает государственную поддержку в виде денежной выплаты в 300 тысяч рублей молодым представителям рабочих профессий и в 500 тысяч рублей – молодым специалистам. Сумма разбивается на три части и выплачивается раз в год в течение трех лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиинформ

  Ключевые слова: сельское хозяйство, молодежь, помощь
  Рубрика: Экономика
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