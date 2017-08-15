Каждое шестое здание медицинской организации в стране требует капремонта, реконструкции или замены

15 августа 2017 года, 20:32 |
Фото из архива "Комиинформа"

В России каждое шестое здание медицинской организации требует капитального ремонта, реконструкции или замены, а половина фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) не соответствует санитарным требованиям, сообщают эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье". По их мнению, ответственным министерствам необходимо в ближайшее время провести анализ всех зданий и сооружений, в которых располагаются медицинские организации, и определить порядок устранения инфраструктурных проблем.

Эксперты проанализировали данные Росстата на конец 2016 г. и выяснили, что из 116 тыс. зданий медорганизаций около 1,3 тыс. находятся в аварийном состоянии, 1,8 тыс. требуют реконструкции, а 17 тыс. - капремонта (в том числе 7 тыс. зданий центральных районных больниц).

"Проблема технической неисправности зданий и несоответствия их санитарным требованиям, в первую очередь, касается медицинских организаций в сельской местности", - отмечает член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

"Лишь половина (51,9%) из почти 34 тыс. ФАПов в стране имеет водопровод, менее половины (45,6%) - канализацию, менее трети (29%) - центральное отопление. Таким образом, здания ФАПов не соответствуют санитарным требованиям и должны быть закрыты на реконструкцию. Однако эти ФАПы продолжают работать, поскольку являются единственными медицинскими организациями в округе", - рассказал он.

Техническая оснащенность центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь в сельской местности, также оставляет желать лучшего, подчеркивают эксперты.

"Только 12 центральных районных больниц имеют собственные отделения магнито-резонансной томографии, а в 206 есть компьютерные томографы. У 60 центральных районных больниц есть собственная биохимическая лаборатория, у 100 - иммунологическая, у 222 - микробиологическая, у 19 - цитологическая. Остальные вынуждены направлять пациентов в другие медицинские организации, зачастую расположенные за несколько десятков и сотен километров", - сообщил Эдуард Гаврилов.

Несмотря на отчеты Минздрава об успехах информатизации здравоохранения, сохраняет свою остроту проблема недостаточного подключения медицинских организаций к интернету.

"По данным Росстата на конец 2016 г. только 7,5 из более чем 60 тыс. медорганизаций и подразделений имели высокоскоростной доступ к интернету. Едва ли на такой технической базе в ближайшие год-два можно будет выполнить планы министерства по массовой информатизации отрасли", - считает Гаврилов.

По его мнению, для комплексного решения инфраструктурных проблем здравоохранения ответственным министерствам необходимо в ближайшее время провести анализ всех зданий и сооружений, в которых располагаются медицинские организации.

"Надо определить, какие здания подлежат первоочередному сносу и замене на новые, а какие - реконструкции или капремонту, не забывая при этом о сохранении доступности медпомощи для сельского населения. Чтобы удешевить и ускорить строительство, было бы целесообразно разработать типовые проекты медицинских организаций. Также было бы важно восполнить нехватку оборудования в медицинских подразделениях и обеспечить постоянный доступ к интернету. Без решения инфраструктурных вопросов все реформы в отрасли будут заходить в тупик", - заключил директор Фонда "Здоровье".

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт, медицина
  Рубрика: Общество
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