В Сыктывкаре определят сильнейших и мудрейших спортсменов

15 августа 2017 года, 13:02 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В рамках празднования 96-летия Республики Коми 19 августа в столице региона состоится второй открытый фестиваль "Мудрейшие и сильнейшие" среди ветеранов спорта. Центр спортивных мероприятий Сыктывкара ведёт приём заявок на участие в состязаниях.

На базе Спортшколы олимпийского резерва (ул.Савина, 81/1) пройдут соревнования по настольному теннису. Состязания по мини-футболу, волейболу, стритболу и шахматам состоятся на Центральном стадионе города (ул.Коммунистическая, 21). Старт мероприятиям будет дан в 10:00.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1977 года рождения и старше, имеющие допуск врача. Регистрация участников проходит до 17 августа, заявки принимаются по адресу: csmsykt@mail.ru или по телефону 20-01-64.

Болельщики могут посетить мероприятия фестиваля "Сильнейшие и мудрейшие" совершенно бесплатно и поддержать участников в каждой дисциплине, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, ветераны
  Рубрика: Спорт
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