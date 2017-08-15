Лидия Петина из Коми выступит в составе студенческой сборной России по баскетболу

15 августа 2017 года, 14:18 | Сыктывкар

Лидия Петина из Республики Коми выступит в составе студенческой сборной России по баскетболу на 29-й Всемирной летней Универсиаде 2017 в Тайбэе.

Как сообщила тренер Елена Петина, сегодня, 14 августа, российские спортсмены вылетели на соревнования.

"Мы, конечно, надеемся на победу – наши баскетболистки очень сильные, хотя и конкуренция будет серьезная. Состязания соберут сильнейших со всего мира. Но мы будем болеть и верить в наших девчонок", - рассказала Елена Петина.

Напомним, Лидия Петина в этом межсезонье перешла из питерского "Спартака" (экс-"Ладога") в сыктывкарскую баскетбольную "НИКУ". А в мае спортсменка была заявлена в расширенном составе студенческой сборной России по баскетболу. По итогам пяти этапов сборов из нескольких десятков претенденток в состав команды попали только 12 баскетболисток.

"Лидия очень боролась за это место. Отбор велся жесточайший, но она работала на результат и все-таки отвоевала почетное право представлять Россию на международных соревнованиях. И мы, конечно, гордимся, что наши игроки добиваются таких спортивных высот", - продолжила тренер.

Торжественное открытие Универсиады состоится 19 августа, а 22 августа баскетболистки сборной России сразятся с соперницами из Литвы.

Женская студенческая сборная России выступит на Всемирной летней Универсиаде 2017 в следующем составе: игроки Екатерина Рябова, Светлана Бойкова, Елизавета Братчикова (все – Московский университет путей сообщения), Юлия Чайковская, Александра Вараксина (обе – Новосибирский педагогический), Наталья Букур, Виктория Иванова (обе – Санкт-Петербургский политехнический), Мария Панфилова, Лидия Петина (обе – Национальный университет физкультуры, спорта и здоровья, Санкт-Петербург), Екатерина Сафонова (Московский городской педагогический), Юлия Гладкова (МГАФК, Малаховка), Татьяна Казакова (Горский аграрный, Владикавказ), Ксения Кузьмина (Вологодский госуниверситет), Дарья Просолупова (Южный федеральный, Ростов-на-Дону), главный тренер Андрей Долопчи ("Динамо", Москва), тренеры Андрей Волков (Новосибирский педагогический), Алексей Середенков (Национальный университет физкультуры, спорта и здоровья, Санкт-Петербург), тренер по ОФП Евгений Вострецов, врач-массажист Альфия Котова и менеджер сборной Алексей Усачев, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

*** Летняя Универсиада 2017 — всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, проведение которых запланировано с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Решение об этом было принято 29 ноября 2011 года в Брюсселе на очередном конгрессе FISU.Фото ВК.

Комиинформ

  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:30 14.08.2017
Анастасия Рудакова из Коми вошла в десятку сильнейших на Первенстве России по летнему биатлону
20:03 14.08.2017
В Сыктывкаре определят сильнейших и мудрейших спортсменов
11:42 14.08.2017
Ряды сыктывкарского "Строителя" пополнил новый полузащитник Антон Оппенлендер


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео