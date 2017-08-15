Лидия Петина из Коми выступит в составе студенческой сборной России по баскетболу

Лидия Петина из Республики Коми выступит в составе студенческой сборной России по баскетболу на 29-й Всемирной летней Универсиаде 2017 в Тайбэе.



Как сообщила тренер Елена Петина, сегодня, 14 августа, российские спортсмены вылетели на соревнования.



"Мы, конечно, надеемся на победу – наши баскетболистки очень сильные, хотя и конкуренция будет серьезная. Состязания соберут сильнейших со всего мира. Но мы будем болеть и верить в наших девчонок", - рассказала Елена Петина.



Напомним, Лидия Петина в этом межсезонье перешла из питерского "Спартака" (экс-"Ладога") в сыктывкарскую баскетбольную "НИКУ". А в мае спортсменка была заявлена в расширенном составе студенческой сборной России по баскетболу. По итогам пяти этапов сборов из нескольких десятков претенденток в состав команды попали только 12 баскетболисток.



"Лидия очень боролась за это место. Отбор велся жесточайший, но она работала на результат и все-таки отвоевала почетное право представлять Россию на международных соревнованиях. И мы, конечно, гордимся, что наши игроки добиваются таких спортивных высот", - продолжила тренер.



Торжественное открытие Универсиады состоится 19 августа, а 22 августа баскетболистки сборной России сразятся с соперницами из Литвы.



Женская студенческая сборная России выступит на Всемирной летней Универсиаде 2017 в следующем составе: игроки Екатерина Рябова, Светлана Бойкова, Елизавета Братчикова (все – Московский университет путей сообщения), Юлия Чайковская, Александра Вараксина (обе – Новосибирский педагогический), Наталья Букур, Виктория Иванова (обе – Санкт-Петербургский политехнический), Мария Панфилова, Лидия Петина (обе – Национальный университет физкультуры, спорта и здоровья, Санкт-Петербург), Екатерина Сафонова (Московский городской педагогический), Юлия Гладкова (МГАФК, Малаховка), Татьяна Казакова (Горский аграрный, Владикавказ), Ксения Кузьмина (Вологодский госуниверситет), Дарья Просолупова (Южный федеральный, Ростов-на-Дону), главный тренер Андрей Долопчи ("Динамо", Москва), тренеры Андрей Волков (Новосибирский педагогический), Алексей Середенков (Национальный университет физкультуры, спорта и здоровья, Санкт-Петербург), тренер по ОФП Евгений Вострецов, врач-массажист Альфия Котова и менеджер сборной Алексей Усачев, сообщает пресс-служба Минспорта РК.



*** Летняя Универсиада 2017 — всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, проведение которых запланировано с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Решение об этом было принято 29 ноября 2011 года в Брюсселе на очередном конгрессе FISU.Фото ВК.