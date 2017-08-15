Росгвардейцы Коми совместно с силовиками рассказали юным динамовцам о своей профессии

15 августа 2017 года, 12:08 | Сыктывкар

Четвертая смена юных динамовцев побывала на профессиональной экскурсии силовых ведомств Росгвардии, МВД, УФСИН и МЧС, где спецслужбы не только рассказали о своей ежедневной работе, но и продемонстрировали средства защиты и обороны. На базе ООГО ВФСО "Динамо" в Республике Коми бойцы ОМОНа и вневедомственной охраны примеряли жилеты и сферы ребятам, дали возможность им перевоплотиться в роль водителей полицейских. Мальчишки и девчонки с интересом на каждой представленной площадке рассматривали спецсредства, применяли форму спецслужб. Особый интерес вызвало у всех ребят ведение переговоров по рации, а также включение специальных звуковых сигналов.

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Сотрудники экспертно-криминалистического отдела МВД по Республике Коми рассказали, как легко можно найти отпечатки пальцев, и как важны вещественные доказательства, оставленные на месте преступления. Для юных участников дорожного движения сотрудники ГИБДД подготовили элементы фигурного вождения на велосипеде. Ребята с большим интересом проезжали препятствия на двухколесном транспорте, а кто-то успел продемонстрировать свои навыки умелого вождения несколько раз.

Спасатели регионального МЧС не только рассказали юным спортсменам о своей опасной работе, но и дали возможность каждому затушить "лесной пожар" в труднодоступной лесистой местности из шланга, а также продемонстрировали разрезание металлических предметов щипцами.

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Сотрудники службы исполнения и наказания представили свои профессиональные средства защиты и обороны, а самым зрелищным для юных динамовцев стало показательное выступление со служебной собакой, которая безукоризненно выполняла команды кинолога. Громкие аплодисменты служебный пес заслужил после того, как с легкостью нашел спрятанные вещи.

В завершении мероприятия юные динамовцы поблагодарили сотрудников за яркое и насыщенное мероприятие.

Комиинформ

  Ключевые слова: динамовец, дети
  Рубрика: Общество
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