Росгвардейцы Коми совместно с силовиками рассказали юным динамовцам о своей профессии

Четвертая смена юных динамовцев побывала на профессиональной экскурсии силовых ведомств Росгвардии, МВД, УФСИН и МЧС, где спецслужбы не только рассказали о своей ежедневной работе, но и продемонстрировали средства защиты и обороны. На базе ООГО ВФСО "Динамо" в Республике Коми бойцы ОМОНа и вневедомственной охраны примеряли жилеты и сферы ребятам, дали возможность им перевоплотиться в роль водителей полицейских. Мальчишки и девчонки с интересом на каждой представленной площадке рассматривали спецсредства, применяли форму спецслужб. Особый интерес вызвало у всех ребят ведение переговоров по рации, а также включение специальных звуковых сигналов.

Сотрудники экспертно-криминалистического отдела МВД по Республике Коми рассказали, как легко можно найти отпечатки пальцев, и как важны вещественные доказательства, оставленные на месте преступления. Для юных участников дорожного движения сотрудники ГИБДД подготовили элементы фигурного вождения на велосипеде. Ребята с большим интересом проезжали препятствия на двухколесном транспорте, а кто-то успел продемонстрировать свои навыки умелого вождения несколько раз.

Спасатели регионального МЧС не только рассказали юным спортсменам о своей опасной работе, но и дали возможность каждому затушить "лесной пожар" в труднодоступной лесистой местности из шланга, а также продемонстрировали разрезание металлических предметов щипцами.

Сотрудники службы исполнения и наказания представили свои профессиональные средства защиты и обороны, а самым зрелищным для юных динамовцев стало показательное выступление со служебной собакой, которая безукоризненно выполняла команды кинолога. Громкие аплодисменты служебный пес заслужил после того, как с легкостью нашел спрятанные вещи.

В завершении мероприятия юные динамовцы поблагодарили сотрудников за яркое и насыщенное мероприятие.