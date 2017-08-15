Родители Коми могут отправить детей на юг и в Кировскую область

15 августа 2017 года, 9:36 |
Фото из архива "Комиинформа"

В рамках оздоровительной кампании детей 2017 года Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" предлагает путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

Предложение касается детей категории "другие категории детей, не относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо одаренных детей". Родители могут отправить их в ДОЛ на базе санатория "Черноморская зорька" (Краснодарский край, г. Анапа) с 22 августа по 11 сентября 2017 года и в ДОЛ на базе санатория "Колос" (Кировская область, Оричевский район, п. Колос) с 12 августа по 30 августа 2017 года.

Оплата части стоимости путевки и проезда родителями и законными представителями в ДОЛ на базе санатория "Черноморская зорька" составляет ориентировочно 22 000.00 рублей, в ДОЛ на базе санатория "Колос" – 10 000.00 рублей.

Желающим приобрести путевки необходимо обратиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14, по телефону 247391, 247391, на адрес электронной почты: okod2013@mail.ru.

Комиинформ

  Ключевые слова: путевка, отдых, лагерь, дети
  Рубрика: Общество
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