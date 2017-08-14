В Сыктывкаре на улице Маркова лоб в лоб столкнулись Chevrolet Cruze и Lada Largus

14 августа 2017 года, 19:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре на улице Маркова возле дома №15 лоб в лоб столкнулись Chevrolet Cruze и Lada Largus. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции республики.

Водитель 1959-го года рождения ехал на личной Chevrolet по Сысольскому шоссе со стороны Гаражной к Маркова.

Поворачивая налево на зеленый свет, водитель не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с Ладой, за рулем которой находился мужчина 1990-го года рождения.

В аварии пострадал водитель Chevrolet, получивший травмы головы - закрытую черепную и сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В течение года водитель один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2008-го года.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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