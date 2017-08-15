Скульптуру сокола подарят Республике Коми к 96-летию

15 августа 2017 года, 15:40 | Сыктывкар, Ухта

Парковую скульптуру сокола подарят Республике Коми к 96-летию. Как рассказал "Комиинформу" министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, необычный подарок республика получит по итогам работы скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", который прошел в Ухте с 4 по 27 июля.

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"Скульптура сокола, который является символом республика – безусловно, один из самых необычных подарков, которые регион получит к своему 96-летию, - отметил министр. – Где будет стоять скульптура, пока неизвестно. Мы проведем открытое обсуждение, чтобы жители Сыктывкара могли высказать свои предложения".

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Заведующая отделом научной работы Национальной галереи Коми Ольга Орлова рассказала "Комиинформу", что автором скульптуры является художник из Санкт-Петербурга Мария Апрасиди.

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"Эскизный проект, представленный Марией Апрасиди, стал одним из десяти, отобранных оргкомитетом симпозиума, - пояснила О. Орлова. – Благодаря участию в симпозиуме скульпторы получили редкую возможность реализовать свои идеи в белом мраморе".

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Изначально не предполагалось, что скульптура станет презентом республике к ее 96-летию. Очевидно, эта идея могла возникнуть во время визита главы Коми Сергея Гапликова в Ухту на открытие симпозиума, предполагает О.Орлова.

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По словам собеседницы агентства, скульптура получилась символической и очень емкой. Автор проекта, узнав о том, что ее произведение украсит столицу республики, специально приехала в Сыктывкар, чтобы подобрать площадку для ее установки. Марии Апрасиди приглянулся сквер на Стефановской площади.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сокол, подарок, парковая скульптура, 96-летие Республики Коми
  Рубрика: Культура
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