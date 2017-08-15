Парковую скульптуру сокола подарят Республике Коми к 96-летию. Как рассказал "Комиинформу" министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, необычный подарок республика получит по итогам работы скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", который прошел в Ухте с 4 по 27 июля.

"Скульптура сокола, который является символом республика – безусловно, один из самых необычных подарков, которые регион получит к своему 96-летию, - отметил министр. – Где будет стоять скульптура, пока неизвестно. Мы проведем открытое обсуждение, чтобы жители Сыктывкара могли высказать свои предложения".

Заведующая отделом научной работы Национальной галереи Коми Ольга Орлова рассказала "Комиинформу", что автором скульптуры является художник из Санкт-Петербурга Мария Апрасиди.

"Эскизный проект, представленный Марией Апрасиди, стал одним из десяти, отобранных оргкомитетом симпозиума, - пояснила О. Орлова. – Благодаря участию в симпозиуме скульпторы получили редкую возможность реализовать свои идеи в белом мраморе".

Изначально не предполагалось, что скульптура станет презентом республике к ее 96-летию. Очевидно, эта идея могла возникнуть во время визита главы Коми Сергея Гапликова в Ухту на открытие симпозиума, предполагает О.Орлова.

По словам собеседницы агентства, скульптура получилась символической и очень емкой. Автор проекта, узнав о том, что ее произведение украсит столицу республики, специально приехала в Сыктывкар, чтобы подобрать площадку для ее установки. Марии Апрасиди приглянулся сквер на Стефановской площади.