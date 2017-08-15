Сыктывкарский пляж в Кируле официально закрыт
15 августа 2017 года, 7:40 | Сыктывкар
Городской пляж в местечке Кируль закрыт с 14 августа. Администрация Сыктывкара опубликовала соответствующее постановление. Оно уже вступило в силу.
Закрытие пляжа означает, что у реки больше не будут дежурить спасатели, не будет проверяться качество воды в районе пляжа, дно Сысолы в местах, отведенных для купания, не будут обследовать.
Напомним, официальное открытие места отдыха состоялось 12 июля. А 15 июля, когда температура воздуха в Сыктывкаре превысила отметку в 27 градусов, на пляже, казалось, отдыхал весь город.
Елена Кабакова
Ключевые слова: постановление, пляж, отдых, мэрия Сыктывкара
Рубрика: Экология
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