Сыктывкарский пляж в Кируле официально закрыт

Городской пляж в местечке Кируль закрыт с 14 августа. Администрация Сыктывкара опубликовала соответствующее постановление. Оно уже вступило в силу.

Закрытие пляжа означает, что у реки больше не будут дежурить спасатели, не будет проверяться качество воды в районе пляжа, дно Сысолы в местах, отведенных для купания, не будут обследовать.

Напомним, официальное открытие места отдыха состоялось 12 июля. А 15 июля, когда температура воздуха в Сыктывкаре превысила отметку в 27 градусов, на пляже, казалось, отдыхал весь город.





