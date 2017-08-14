Прокуратура обязала мэрию Сыктывкара отремонтировать дорогу

До 1 июля 2018 года мэрия Сыктывкара обязана будет отремонтировать проблемный участок дороги.

В ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности прокуратура Сыктывкара выявила нарушения при содержании дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности.

Установлено, на участке автодороги общего пользования по ул. 2-я Новосельская, Можжевельная, Ярославская г. Сыктывкара, имеются повреждения проезжей части, которые угрожают безопасности дорожного движения и могут привести к повреждению транспортных средств. Из-за многочисленных выбоин движение транспортных средств на данном участке дороги затруднено.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа относится к вопросам местного значения городского округа.

Таким образом, обязанность по содержанию дорог местного значения общего пользования на территории города возложена на администрацию.

По результатам проверки прокурор города в целях защиты прав участников дорожного движения подал в суд иск об обязании мэрии обеспечить безопасные условия эксплуатации проезжей части автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Новосельская, Можжевельная, Ярославская посредством организации и проведения работ по устранению выбоин и восстановлению дорожного полотна в соответствии с ГОСТом.

Сыктывкарский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме и установил срок устранения нарушений до 1 июля 2018 г.

Ситуация до полного устранения отмеченных нарушений останется на контроле прокуратуры города Сыктывкара, сообщает пресс-служба ведомства.