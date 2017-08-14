"Югыд лун", одежда для Арктики и другие достижения: Сосногорский район примет участие в Коми ВДНХ

Павильон Сосногорского района на второй ежегодной выставке достижений отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" будет оформлен в виде семейного парка "Югыд лун". Такая идея пришла не случайно: сосногорский "Югыд лун" включен в федеральную библиотеку лучших практик благоустройства и озеленения России и стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Кроме этого, сосногорцы продемонстрируют гостям ВДНХ промышленный потенциал центрального муниципалитета Коми.

"В прошлом году выставка "Достояние Севера" зарекомендовала себя как хорошая инвестиционная площадка. Предприятия и муниципалитеты получили возможность представить себя, показать потенциал для развития бизнеса и социального партнерства. Уверен, что в этом году Сосногорский район вновь будет достойно выглядеть на фоне других районов республики", - отметил руководитель администрации МР "Сосногорск" Виктор Шомесов.

Сосногорцам будет чем удивить столичных жителей. Район на выставке представят несколько предприятий.

"Сосногорская швейная фабрика" привезет в столицу одежду, предназначенную для суровых арктических просторов. В сентябре прошлого года предприятие начало сотрудничество с МЧС России. Сосногорск выполняет заказ особой важности – шьет защитные костюмы для спасателей Арктики. Экспериментальные образцы прошли серьезные испытания, разработка специалистов Сосногорской швейной фабрики оставила позади всех конкурентов. Посмотреть и оценить качество инновационных образцов одежды смогут и посетители выставки.

Студия художественной ковки "Метведъ" расскажет столичным жителям, что в Сосногорске металл куют не только для промышленных целей, но и для украшения города. Так, например, главным арт-объектом парка "Югыд лун" является металлическое "Дерево любви", изготовленное именитым сосногорским мастером Михаилом Сосиным. Практически каждую неделю к нему приходят молодые семьи Сосногорска и Ухты, чтобы прикрепить на дерево металлические листочки в знак неразрушимой любви. А с недавних пор на дереве стали появляться и железные яблочки, символизирующие пополнение в молодых семьях. Миниатюрную копию "Дерева любви" и полноразмерные металлические листья и яблоки, символизирующие семейное счастье, можно будет увидеть на выставке "Коми "ВДНХ".

Кондитерская фабрика "Лаконди" подразнит сыктывкарцев сладостями, изготовленными сосногорскими мастерами. Еще одной диковинкой авторства кулинаров из центра Республики Коми станет "Рог изобилия", который одарит посетителей выставки миниатюрными шаньгами по-сосногорски.

Студия эксклюзивной печати "Zetta" продемонстрирует красоты Сосногорска через свою сувенирную продукцию. Все сувениры и кондитерские изделия можно будет не только посмотреть, но и приобрести на память о выставке, сообщает пресс-служба администрации Сосногорского района.