На памятнике героям гражданской войны в селе Гам восстановят одно из забытых имен

15 августа 2017 года, 9:08 |
Фото Елены Шелест

В селе Гам Усть-Вымского района приведут в порядок памятник героям гражданской войны в Коми крае, погибшим в августе 1919-го. Здесь были расстреляны шесть красноармейцев.

gam04.jpg

В 1976 году стройотрядовцы, строившие дорогу Гам – Жешарт, взяли шефство над этим памятником. А по инициативе бывшего командира стройотряда "Витязь" при Сыктывкарском госуниверситете им. П.Сорокина Геннадия Соколова, в 2017-м его решили восстановить: благоустроить обелиск, освежить краску знака-символа на стеле, убрать траву с прилегающей территории.

gam01.jpg

Как сообщает на своей странице во "ВКонтакте" зампред Госсовета Коми Валентина Жиделева, 12 августа возле стелы собрались неравнодушные к истории села люди. Всего в мероприятии приняло участие около 40 человек. Краевед Светлана Отева и старожил села, учитель истории Александр Гитев рассказали о событиях, которые происходили в этом месте в 1919-м, о судьбах земляков, чьи фамилии увековечены на стеле. Оказалось, что имя "неизвестного" не так давно установили следопыты гамской школы. Это Иван Романович Ячменев, уроженец села Межог.

gam05.jpg

В.Жиделева, побывавшая в Гаме, напомнила, что в 2017 году был принят республиканский закон о студенческих стройотрядах (ССО). "Он пока рамочный, но это уже первый шаг в поддержке ССО со стороны государства. Сейчас в Госдуме России лежит проект федерального закона о ССО. Когда он будет принят, мы сможем дополнить наш республиканский закон", - отметила депутат и поблагодарила бойцов ССО за память, которую они хранят.

gam02.jpg

В этот же день планировалось покрасить всю стелу, но из-за дождя было решено отложить эти работы - краска легла бы неровно. Покрасили пока только звезду. Но Г.Соколов от имени ветеранов движения стройотрядовцев пообещал, что они обязательно обновят памятник и поменяют табличку, добавив в список новое имя.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: студотряд, ССО, патриотизм
Персоны: Жиделева Валентина Васильевна
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:44 14.08.2017
Благотворители помогли собрать средства на препарат от эпилепсии для девочки из Эжвы
15:36 14.08.2017
Народная библиотека и часовня своими руками: Гажакерес готовится к 300-летию
12:43 14.08.2017
В Москве утвердили эскизы медалей Стефана Пермского для Сыктывкарской епархии


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео