На памятнике героям гражданской войны в селе Гам восстановят одно из забытых имен

В селе Гам Усть-Вымского района приведут в порядок памятник героям гражданской войны в Коми крае, погибшим в августе 1919-го. Здесь были расстреляны шесть красноармейцев.

В 1976 году стройотрядовцы, строившие дорогу Гам – Жешарт, взяли шефство над этим памятником. А по инициативе бывшего командира стройотряда "Витязь" при Сыктывкарском госуниверситете им. П.Сорокина Геннадия Соколова, в 2017-м его решили восстановить: благоустроить обелиск, освежить краску знака-символа на стеле, убрать траву с прилегающей территории.

Как сообщает на своей странице во "ВКонтакте" зампред Госсовета Коми Валентина Жиделева, 12 августа возле стелы собрались неравнодушные к истории села люди. Всего в мероприятии приняло участие около 40 человек. Краевед Светлана Отева и старожил села, учитель истории Александр Гитев рассказали о событиях, которые происходили в этом месте в 1919-м, о судьбах земляков, чьи фамилии увековечены на стеле. Оказалось, что имя "неизвестного" не так давно установили следопыты гамской школы. Это Иван Романович Ячменев, уроженец села Межог.

В.Жиделева, побывавшая в Гаме, напомнила, что в 2017 году был принят республиканский закон о студенческих стройотрядах (ССО). "Он пока рамочный, но это уже первый шаг в поддержке ССО со стороны государства. Сейчас в Госдуме России лежит проект федерального закона о ССО. Когда он будет принят, мы сможем дополнить наш республиканский закон", - отметила депутат и поблагодарила бойцов ССО за память, которую они хранят.

В этот же день планировалось покрасить всю стелу, но из-за дождя было решено отложить эти работы - краска легла бы неровно. Покрасили пока только звезду. Но Г.Соколов от имени ветеранов движения стройотрядовцев пообещал, что они обязательно обновят памятник и поменяют табличку, добавив в список новое имя.