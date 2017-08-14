У православных начался Успенский пост

14 августа 2017 года, 18:01 |
Фото из архива "Комиинформа"

Православные вступили в третий в годовом христианском цикле пост. Последним в году - и одновременно первым в следующем считается Рождественский.

14 августа, в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднование было установлено в Константинополе, а поводом послужили многочисленные болезни, часто начинавшиеся в августе.

В этот день начинается Успенский пост, установленный перед праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Пост длится две недели, завершаясь 27 августа.

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Он такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня 19 августа. В этот же день православные отмечают ставший народным Яблочный спас.

Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 450 г.

Ольга Полина

  Ключевые слова: православие, пост
  Рубрика: Общество
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