Год добрых дел в Ижме: перевозчики сделают льготный проезд для студентов

14 августа 2017 года, 19:31 | Ижемский
фото администрации Ижемского района

Акция, посвященная Году добрых дел в регионе, пройдет в Ижемском районе с 20 августа по 20 сентября этого года.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Ижемского района, часть индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками Ижма-Сыктывкар, объявили льготный проезд для студентов.

Скидка при предъявлении студенческого билета в маршрутных такси с логотипом 96-летия Республики Коми, составит 10%.

"Все мы были студентами и знаем, насколько дорога каждая копейка в это время. Пусть хоть немного, но мы сохраним сбережения наших ребят в дорожных путешествиях", - отметил ижемский предприниматель Андрей Греченюк.

Между тем, пояснили в ижемской администрации, в акции не будут принимать участие муниципальные бюджетные учреждения, занимающиеся пассажирскими перевозками.

Ярослава Пархачёва

  Рубрика: Общество
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