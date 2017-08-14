22 августа вновь объявлен в Коми выходным днем

С 2014 года День Республики Коми, который отмечают 22 августа, является государственным праздником.

Согласно принятому Госсоветом региона закону, в этот день жители республики могут рассчитывать на дополнительный нерабочий праздничный день.

Это правило распространяется на тех, кто трудится в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, органах местного самоуправления, бюджетных организациях.

Сотрудники организаций иных форм собственности, расположенных в Коми, тоже могут рассчитывать на дополнительный день отдыха, но только если такое решение будет принято руководством. Но зачастую сотрудники коммерческих предприятий работают и в День республики.