22 августа вновь объявлен в Коми выходным днем

14 августа 2017 года, 16:14 |
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

С 2014 года День Республики Коми, который отмечают 22 августа, является государственным праздником.

Согласно принятому Госсоветом региона закону, в этот день жители республики могут рассчитывать на дополнительный нерабочий праздничный день.

Это правило распространяется на тех, кто трудится в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, органах местного самоуправления, бюджетных организациях.

Сотрудники организаций иных форм собственности, расположенных в Коми, тоже могут рассчитывать на дополнительный день отдыха, но только если такое решение будет принято руководством. Но зачастую сотрудники коммерческих предприятий работают и в День республики.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: закон, День рождения Коми, выходной, 96-летие Коми
  Рубрика: Общество
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