22 августа вновь объявлен в Коми выходным днем
С 2014 года День Республики Коми, который отмечают 22 августа, является государственным праздником.
Согласно принятому Госсоветом региона закону, в этот день жители республики могут рассчитывать на дополнительный нерабочий праздничный день.
Это правило распространяется на тех, кто трудится в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, органах местного самоуправления, бюджетных организациях.
Сотрудники организаций иных форм собственности, расположенных в Коми, тоже могут рассчитывать на дополнительный день отдыха, но только если такое решение будет принято руководством. Но зачастую сотрудники коммерческих предприятий работают и в День республики.
Елена Кабакова
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