Сиротам из Троицко-Печорска нужна помощь

14 августа 2017 года, 16:31 | Троицко-Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

Четверым сиротам из Троицко-Печорского района нужна помощь в подготовке к учебному году.

Как сообщили "Комиинформу" в Комиссии по делам несовершеннолетних Троицко-Печорского района, в начале августа в райцентре при трагических обстоятельствах осиротели четверо несовершеннолетних детей.

"Мама 4 августа детей покончила с собой, - пояснила сотрудник комиссии Наталья Керосирова. - Сейчас дети находятся на попечении бабушки. Доход семьи крайне низкий, необходима помощь в сборе троих старших ребят к 1 сентября. Просим всех, кто может помочь семье школьными принадлежностями, денежными средствами обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних".

По словам собеседницы агентства, старшим детям 17, 14 и 7 лет, самому младшему всего полтора года. В настоящий момент органы опеки занимаются вопросом определением формы устройства и статуса детей. На этот месяц оформлена временная опека бабушки.

Чтобы собрать детей в школу требуются канцтовары, портфели, школьная форма и другие необходимые вещи.

***Всех, кто может помочь семье школьными принадлежностями и денежными средствами, просят обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних по адресу: Мичурина, д.2 (1 этаж, каб.12), тел.8(82138)97-7-01, Керосирова Наталья Николаевна.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сироты, помощь, подготовка к учебе
  Рубрика: Общество
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