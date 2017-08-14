В Печоре осудили похитителя деталей холодильника тепловоза

14 августа 2017 года, 16:10 | Печора
Фото: geldorservis.com

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил имущество железнодорожников.

Судом установлено, что подсудимый совместно с подельником по предварительному сговору похитил две водовоздушные радиаторные секции шахты холодильника тепловоза, принадлежащие структурному подразделению ОАО "РЖД".

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). С учетом всех установленных обстоятельств ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Государственное обвинение в суде поддержала Печорская транспортная прокуратураы. Приговор в законную силу не вступил.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: холодильник, хищение, тепловоз, суд, РЖД, приговор
  Рубрика: Право
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