В Печоре осудили похитителя деталей холодильника тепловоза

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил имущество железнодорожников.

Судом установлено, что подсудимый совместно с подельником по предварительному сговору похитил две водовоздушные радиаторные секции шахты холодильника тепловоза, принадлежащие структурному подразделению ОАО "РЖД".

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). С учетом всех установленных обстоятельств ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Государственное обвинение в суде поддержала Печорская транспортная прокуратураы. Приговор в законную силу не вступил.