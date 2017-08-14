В Печоре осудили похитителя деталей холодильника тепловоза
Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил имущество железнодорожников.
Судом установлено, что подсудимый совместно с подельником по предварительному сговору похитил две водовоздушные радиаторные секции шахты холодильника тепловоза, принадлежащие структурному подразделению ОАО "РЖД".
Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). С учетом всех установленных обстоятельств ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
Государственное обвинение в суде поддержала Печорская транспортная прокуратураы. Приговор в законную силу не вступил.
Юлия Николаева
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