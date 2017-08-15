На День республики библиотеки Сыктывкара организуют литературное ГТО и предложат собрать мифологические пазлы
22 августа во время празднования 96-летия Республики Коми в Сыктывкаре сотрудники Централизованной библиотечной системы будут ждать гостей и жителей города на творческой площадке "Край родной, навек любимый".
Все желающие смогут поучаствовать в увлекательных викторинах, конкурсах, играх и получить гарантированный приз.
Площадка начнет свою работу с полудня и будет работать до 15 часов на Театральной площади. Участники отправятся в увлекательное путешествие по тематическим станциям:
"В гостях у Райды" — игра-лото по предметам коми быта;
"Литературно-краеведческое ГТО" – литературные конкурсы и загадки;
"Библиоход краеведа" – краеведческая викторина;
"Краеведческий калейдоскоп" – мифологические пазлы;
По традиции, на творческой площадке будет проходить акция "Буккросинг", на которой любой желающий может бесплатно выбрать себе книгу по вкусу.
Библиотекари обещают, что их площадка будет интересна как взрослым, так и юным жителям и гостям Сыктывкара.
Илья Баканов
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