На День республики библиотеки Сыктывкара организуют литературное ГТО и предложат собрать мифологические пазлы

22 августа во время празднования 96-летия Республики Коми в Сыктывкаре сотрудники Централизованной библиотечной системы будут ждать гостей и жителей города на творческой площадке "Край родной, навек любимый".

Все желающие смогут поучаствовать в увлекательных викторинах, конкурсах, играх и получить гарантированный приз.

Площадка начнет свою работу с полудня и будет работать до 15 часов на Театральной площади. Участники отправятся в увлекательное путешествие по тематическим станциям:

"В гостях у Райды" — игра-лото по предметам коми быта;

"Литературно-краеведческое ГТО" – литературные конкурсы и загадки;

"Библиоход краеведа" – краеведческая викторина;

"Краеведческий калейдоскоп" – мифологические пазлы;

По традиции, на творческой площадке будет проходить акция "Буккросинг", на которой любой желающий может бесплатно выбрать себе книгу по вкусу.

Библиотекари обещают, что их площадка будет интересна как взрослым, так и юным жителям и гостям Сыктывкара.