Народная библиотека и часовня своими руками: Гажакерес готовится к 300-летию

14 августа 2017 года, 19:12 |
Фото Нины Новиковой

Последние годы деревня Гажакерес Усть-Вымского района с каждым годом преображается. Дело в том, что 12 июля 2011 года в населенном пункте была организована община. Ее лидер – Александр Козлов – рассказал "Комиинформу", что первый объект, который они преобразили, - автобусная остановка. Сначала на ней поставили скамейку, потом сделали ее крытой, а затем внутри организовали народную библиотеку. Теперь любой желающий может прийти в нее, взять книгу и оставить взамен другую.

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"Сначала у нас была община, а последние два года – ТОС. После его регистрации нам удалось выиграть грант и установить детскую площадку, поиграть на которой привозят детей из других деревень, - рассказал активист. - После череды пожаров в деревне вырыли пять колодцев и пожарный водоем. В пруду теперь местные ловят рыбу".

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В 2017 году в Гажакересе закончилось строительство часовни, которую начали возводить в 2012-м. "Все делается на энтузиазме моих односельчан и на их же средства. Так и с часовней было. Нужно было около миллиона рублей. Собирали всем миром. Поучаствовали и те, кто живет в деревне, и те, кто уже уехал, даже за пределы Коми. Нашлись те, кто помогал со строительством. Даже детей задействовали – давали посильную работу. Выкрасить что-то, например".

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Активисты Гажакереса готовят сюрприз и к 96-летию Коми. Какой - "Комиинформ" расскажет в ближайшие дни.

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Елена Кабакова

  Ключевые слова: часовня, тос, религия, общественник, библиотека, активист
  Рубрика: Общество
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