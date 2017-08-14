Благодаря Коми ВДНХ ремесленники Коми смогут продвинуть свои товары на прилавки всей страны

По приглашению Центра инноваций социальной сферы Коми выставку "Достояние Севера" посетит исполнительный директор торгового дома "Больше, чем покупка!" Ольга Самойлова. Она лично посмотрит на работы, представленные социальными предпринимателями, которые торговый дом мог бы купить.

Компания занимается сбором ремесленной продукции регионов России, не берет под реализацию, а сразу покупает, упаковывает ее и продает через сеть заправок "Лукойла" не только в России, но и за рубежом. Кроме того, торговый дом подписал соглашения с X5 retail group и сетью "Азбука вкуса", где эти товары также будут продаваться. По мнению проректора Академии госслужбы по инновационной и проектной деятельности Юлии Манаенковой, для республики проект особенно интересен: ремесленный рынок должен получить живые деньги, а товары из Коми появятся на прилавках всей страны.

Одна из задач ЦИСС – обеспечить в регионе деятельность социального кластера "РОСТОК". Напомним, он разработан как инфраструктурный проект, направленный на ресурсное обеспечение празднования 100-летия Республики Коми (РО100К). В то же время это региональная межотраслевая многоуровневая система, которая объединяет организации, оказывающие услуги в социальной сфере независимо от их правового статуса.

ЦИСС занимается привлечением в регион различных институтов развития. В последние два месяца он вел активную работу с фондом социальных программ "Наше будущее", чьим подразделением и является "Торговый дом "Больше, чем покупка!".

"Фонд периодически участвовал в некоторых наших проектах. Сейчас мы хотим выйти на другой уровень. Есть договоренность о подписании соглашения между Республикой Коми и фондом "Наше будущее". Плюс в том, что они дают безвозмездные займы индивидуальным предпринимателям от 5 до 50 млн. рублей под развитие социальных бизнесов. А у нас их очень много", - отметила.

Планируется, что соглашение фонда и республики подпишут глава Коми Сергей Гапликов и учредитель фонда, президент "Лукойл" Вагит Алекперов во время празднования Дня города в Усинске 4 сентября.

Также на своей площадке в ТРЦ "Июнь" 20 августа ЦИСС проконсультирует общественные организации, как они могут получить гранты и привлекаться к оказанию социальных услуг населению.

Напомним, Коми ВДНХ "Достояние Севера" состоится 20 августа в ТРЦ "Июнь". Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми была возрождена в прошлом году на юбилей государственности Коми впервые спустя четверть века по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Организатором выступило правительство Коми при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.

На возрожденную ВДНХ съехались делегации из всех 20-ти городов и районов Коми, развернув на первом этаже ТРЦ "Июнь" подворья с выставками, национальными блюдами и сувенирной продукцией. В этом году выставка состоится вновь.

По мнению организаторов, участие в выставке позволит экспонентам наладить деловые контакты между субъектами народного хозяйства Республики Коми, расширить круг потребителей местных товаров, работ и услуг.

Выставка предусматривает размещение порядка 70 индивидуальных экспозиций, раскрывающие основные вехи развития предприятия (организации), муниципального образования, его роль в развитии республики, перспективы развития с возможностью продажи товаров или услуг.

Для посетителей пройдет акция "Почетный посетитель выставки", состоится концертная программа, конкурсы, дегустации, мастер-классы. Будут работать детские уголки, кроме того, их будут бесплатно тестировать на определение уровня языка и др.