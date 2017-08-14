На дороге "Вятка" в Daewoo Nexia погибли двое жителей Коми

14 августа 2017 года, 15:20 |
Фото: УГИБДД Кировской области

На 274-ом км автодороги "Вятка" 12 августа произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Происшествие случилось в 13.00. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот" под управлением 47-летнего водителя.

В результате происшествия водитель Daewoo Nexia и его 28-летняя пассажирка погибли. 17-летний подросток -пассажир автомобиля "УАЗ Патриот" получил травмы, не госпитализирован.

Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД по Кировской области, по предварительным данным, погибшие являются жителями Коми.

Очевидцы трагедии сообщают, что сразу после ДТП люди, которые видели происшествие, бросились тушить загоревшуюся Daewoo Nexia. Но автомобиль сгорел очень быстро, спасти людей не удалось.

Портал gorodkirov сообщает, что в сгоревшей машине находились двое детей, одному из них два года. Детей спас водитель УАЗа.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: УАЗ, ДТП, вятка
  Рубрика: Происшествия
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