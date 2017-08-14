В Сыктывкаре с поличным задержали наркосбытчика



В поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару попал местный житель, подозреваемый в сбыте наркотиков растительного происхождения.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми задержали подозреваемого с поличным. Им оказался безработный житель Эжвы, 1987 года рождения, основным источником дохода которого являлся сбыт наркотических средств.

Установлено, что наркотики распространялись преимущественно в кругу знакомых из рук в руки, а клиентами подозреваемого чаще являлись жители Эжвинского района.

В момент задержания в ходе личного досмотра у подозреваемого изъяты 12 свертков гашиша, упакованного и приготовленного к сбыту. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила порядка 50 граммов.

Кроме того, полицейские задержали еще двух лиц из числа активных наркопотребителей, причастных к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.г, ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.