Воркута готовится к отопительному сезону на высоком организационном уровне

О новых подходах к решению проблем усинского водовода и общей готовности городских систем к отопительному сезону Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложили заместитель председателя правительства - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев и мэр Воркуты Игорь Гурьев, сообщает пресс-служба главы Коми.

Как отметил Игорь Гурьев, по традиции тепло в домах Воркуты будет дано ко Дню шахтёра. Магистральные тепловые сети будут готовы к запуску уже 15-16 августа. Ремонтная кампания по квартальным сетям продолжится до октября, что не создаст серьёзных неудобств для потребителей. В настоящее время продолжаются работы в муниципальных котельных. В частности, на котельной в микрорайоне Советском произведена очистка газового борова и дымовой трубы, обследованы арматуры питательной линии и тепловой сети. Проводится экспертиза промышленной безопасности котлов, а также поставка запасных материалов. Ремонт котлов, конвейера золоудаления и дымососа завершается и на котельной в посёлке Заполярном. Проводятся плановые работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Начат процесс перевода двух котлов ЦВК на газ.

Как сообщил заместитель председателя правительства - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев, в рамках соглашения между Республикой Коми и ПАО "Т Плюс" запланирована передача в концессию теплового комплекса и сетей Водоканала. В связи с процедурой банкротства Водоканала рассмотрение вопроса передачи в концессию перенесено на октябрь 2018 года.

"Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы ТЭЦ-2 брало воду не из реки, а через Водоканал. Уже готовится заявка в тарифную службу, чтобы посчитать тариф для "Воркутинских ТЭЦ". Таким образом, мы сможем решить несколько основных задач: снизить тариф на предоставляемую воду, загрузить производственные мощности Водоканала и обеспечить нормальную работу усинского водовода под постоянным давлением и с большим потреблением воды, что решит проблему замерзания, - проинформировал К.Лазарев. - В предыдущие годы в сильные морозы приходилось сливать воду из трубы, потому что при уменьшении давления она попросту замерзала. Думаю, что эту задачу удастся решить".

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил заместителю председателя регионального правительства Константину Лазареву провести в Воркуте встречу с руководством ПАО "Т Плюс" и обсудить принципиальные вопросы по аренде и субаренде объектов коммунального хозяйства Воркуты.

"Сделано уже много, но есть ряд вопросов, по которым были взяты обязательства как компанией ПАО "Т Плюс", так и республикой, и Воркутой, - подчеркнул Сергей Гапликов. – При этом главное - безопасность и гарантия бесперебойного прохождения отопительного сезона должны быть обеспечены. Это основа для решения всех остальных задач и исполнения достигнутых договорённостей".