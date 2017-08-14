Два десятка ижемцев получили выплаты после июньского паводка

14 августа 2017 года, 16:20 | Ижемский
Фото администрации Ижемского района

Администрация Ижемского района завершила выплаты денежных компенсаций пострадавшим от паводка в июне 2017 года.

Все 22 жителя, 21 человек из с. Няшабож и один из д. Чаркабож, получили выплаты в размере 10 000 рублей из резервного фонда руководителя администрации, сообщили в районном отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Напомним, подтопление территорий с. Няшабож и д. Чаркабож началось 11 июня при уровне воды 1161 см на р. Печора. Вода пребывала десять дней, в сельском поселении Няшабож объявили режим ЧС. Паводковая ситуация в Припечорье находилась на постоянном контроле властей.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Паводок, компенсации, выплаты
  Рубрика: Общество
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