Два десятка ижемцев получили выплаты после июньского паводка
14 августа 2017 года, 16:20 | Ижемский
Администрация Ижемского района завершила выплаты денежных компенсаций пострадавшим от паводка в июне 2017 года.
Все 22 жителя, 21 человек из с. Няшабож и один из д. Чаркабож, получили выплаты в размере 10 000 рублей из резервного фонда руководителя администрации, сообщили в районном отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Напомним, подтопление территорий с. Няшабож и д. Чаркабож началось 11 июня при уровне воды 1161 см на р. Печора. Вода пребывала десять дней, в сельском поселении Няшабож объявили режим ЧС. Паводковая ситуация в Припечорье находилась на постоянном контроле властей.
Юлия Николаева
Ключевые слова: Паводок, компенсации, выплаты
Рубрика: Общество
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