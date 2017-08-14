Федеральные льготники в Коми до октября могут выбрать льготы или деньги

До 1 октября федеральные льготники республики могут определиться с выбором: получать набор социальных услуг в виде льгот (лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте) или льготы заменить денежным эквивалентом.

Право на получение соцпакета в Коми имеют 81167 федеральных льготников. Из них, на сегодняшний день, 22477 граждан получают набор социальных услуг в натуральной форме. Остальные частично либо полностью отказались от льгот в пользу денег.

Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения льгот, заявление писать не нужно. Если же он хочет изменить этот порядок (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2018 года желает получать натуральные льготы), необходимо написать заявление. Поданное заявление будет действовать с 1 января 2018 года до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор. Подать заявление можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. или лично в МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда.

Отделение Пенсионного фонда по Республике Коми призывает федеральных льготников обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все "за" и "против". В случае если гражданин отказывается от соцпакета или одной из его частей, то в течение всего года не может пользоваться льготами. Между тем, сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин сможет получить услуги не в рамках номинальной стоимости соцпакета, а в необходимой для него сумме.

В 2017 году стоимость набора социальных услуг составляет 1048,97 руб. Лекарственная составляющая – 807,94 руб., санаторно-курортное лечение – 124,99 руб., транспортная составляющая – 116,04 руб., сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Коми.