Каждый четвертый ребенок Коми уже отдохнул в детских лагерях

Организованным летним отдыхом в первые два месяца были охвачены только 1 273 тысячи детей страны из 28 миллионов. Таким низким показателем был крайне недоволен старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров. На видеоконференции, организованной Минобрнауки РФ по итогам второй летней оздоровительной смены, он заявил, что этого недостаточно.

"За июнь и июль в стране погибли 104 ребенка. И все они не были в это время охвачены организованным детским отдыхом. 60 детей утонули", - доложил И.Комиссаров. Он привел в пример некоторые особенно громкие случаи по России и обратил внимание на то, что организованный отдых должны пройти гораздо большее количество детей. В частности, по этому показателю среди отстающих Москва.

Как сообщил "Комиинформу" заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов, республика по этому показателю смотрится неплохо. В первые две смены отдохнули 23 тысячи детей. А это примерно четверть от общего числа школьников региона.

Между тем, зампред правительства Коми Наталья Михальченкова отметила, что даже если ребенок отдохнет три недели в лагере, весь остальной летний период он будет с родителями или бабушками. Она призвала мам и пап относиться к детям вне школы с особым вниманием.