Фотосушкой и квестом отметят в Усогорске День Республики

В поселке Усогорск Удорского района 22 августа, в День Республики, пройдет ежегодный районный молодежный фестиваль "Наше движение".

Как рассказала "Комиинформу" заместитель директора Центра социально-культурной деятельности Ирина Соболева, в этом году решено изменить формат фестиваля, который проходит в районе седьмой год подряд.

"В прежние годы центральным событием мероприятия был танцевальный конкурс, - пояснила И. Соболева. - В этом году мы составили целую программу мероприятий. В течение всего дня будет проходить акция "Фотосушка". Ее суть в том, что каждый желающий может принести свою фотографию, оставить на ней какую-то забавную надпись или свои координаты и повесить с помощью прищепки на бельевой веревке. Любой человек может забрать себе понравившуюся фотографию. Эта акция поможет молодежи наладить общение с ровесниками. В течение всего дня наш волонтер будет отслеживать, какие фотографии появляются на "Фотосушке". Фотографии в стиле ню в акции не участвуют".

Специально для любителей интерактивных развлечений отдел культуры администрации района подготовил квест "Достояние республики".

По словам сотрудника отдела Натальи Копенкиной, участникам квеста предстоят непростые логические задания из истории Республики Коми и родного Удорского района. Квест рассчитан на три часа.

Основным же мероприятием фестиваля станет конкурс "Ко во что", в котором сможет поучаствовать молодежь от 16 до 35 лет.Конкурсанты покажут свое мастерство в различных жанрах, основными из которых станут вокальный и танцевальный.

Почетным гостем фестиваля известный в Коми тенор Владимир Юрковский, который поздравит удорчан с Днем Республики.