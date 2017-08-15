96 лет Коми: день рождения республики отметят в каждом ее уголке

15 августа 2017 года, 14:02 | Ижемский, Сысольский
Фото Ярославы Пархачёвой

В дни празднования 96-летия образования Республики Коми во всех муниципалитетах пройдут культурно-массовые мероприятия, сообщает Миннац региона.

"Наши районы и города очень не похожи друг на друга. Каждый муниципалитет имеет свою особенность, каждый по-своему уникален. И у каждого есть свои интересные находки и идеи, чем удивить своих жителей в праздники", - отметили в Министерстве национальной политики республики.

Так, например, в Ижемском районе праздничные площадки развернутся во всех поселениях. В преддверии праздника в Ижме пройдут конкурс детских рисунков "Сӧвмы да быдмы, менам чужан му!", информационная выставка "День республики", флэш-моб "Да здравствует, флаг Российской Федерации!", акции "Я – доброволец!" с принятием новых участников в волонтерские объединения и акция "Здоровая нация – здоровая Республика!". В каждом поселении района пройдут спортивные соревнования "Рекорды спорта тебе, моя республика!", посвященные Дню образования Республики Коми, и фотоконкурс "Родному селу посвящается!".

22 августа в райцентре развернется Праздник молодой картошки, во время которой пройдет конкурсная дегустация блюд из молодой картошки, реклама рецептов картофельных блюд, оригинальные состязания и конкурс частушек о картошке. В этот же день будет презентован Книжный бульвар, где проведут экскурс в историю Республики Коми, и информационно-развлекательная программа с викторинами, играми и марафоном стихов. 22 августа будут также подведены итоги муниципального конкурса "Лучшее подворье – 2017".

В селе Мохча состоится презентация "Белый ,синий , красный" о флаге России и краеведческая викторина "Знай и люби свой край" о Республике Коми. В селе Сизябск пройдет командная игра "Коми муöй, донаöй", в селе Краснобор - спортивно-интеллектуальная игра "Коми вермасьöмъяс". В селе Няшабож откроется выставка детского рисунка "Флаг моей страны" и пройдет презентация "По славным местам Коми". Презентация в селе Щельяюр расскажет о коми писателях и поэтах. В Брыкаланске и Томе будут развернуты выставки декоративно прикладного искусства "Зарни кияс", а в селе Кельчиюр пройдет концертная программа "С днем рождения, родная республика!".

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, лето, коми, миннац
  Рубрика: Культура
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