Узнать о ярких "изюминках" празднования 96-летия Коми теперь можно в спецразделе "Комиинформа" - "96 лет Республике Коми".

В сервисах новой вкладки - все подробности и программы значимых для региона праздничных мероприятий.

19-20 августа в Финно-угорском этнопарке пройдет первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания "Живой Воздух". Его участниками будут пилоты величественных аэростатов и любители летательных аппаратов поменьше - коптеров, дронов, воздушных змеев.

Во вкладке фестиваля можно найти его подробную программу.

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера, или Коми ВДНХ), откроется, как и в прошлом году, 20 августа на площадке торгового центра "Июнь" в Сыктывкаре.

Предусматривает она размещение порядка 70 экспозиций, в каждой из которых будет представлена "изюминка" предприятия/муниципального образования в виде товара или услуги с возможностью продажи товаров или услуг. Узнать о выставке и формате участия в ней можно здесь.

17 августа в Сыктывкаре на сцене Государственного театра оперы и балета Коми состоится концерт государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". 18 августа дагестанские артисты выступят на сцене ухтинского Дворца культуры.

Танцы "Лезгинки" знакомят зрителей с обычаями дагестанского народа, его мужеством, благородством, гордым и стойким характером, неповторимой самобытностью. В репертуаре ансамбля – свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России. Каждый концерт ансамбля "Лезгинка" – это праздник танца, грации и красоты.

Большое событие ожидается в Воркуте, где 18 и 19 августа откроется II Международный туристский форум "Доступная Арктика".

Организатором форума выступает Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Правительства Республики Коми.

О форуме читайте здесь.

В сам День Республики Коми 22 августа на Стефановской площади в Сыктывкаре состоится IV Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". Программа фестиваля включает работу нескольких площадок.

Молодёжные творческие коллективы и солисты, представители молодежных организаций национально-культурных автономий республики – участники фестиваля с 12:00 выступят на концертной площадке "Енбиаин" с номерами различных направлений: от аутентичных национальных до популярных современных. Здесь же будут размещены арт-объекты республиканских культурных событий.

Межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль "Кӧйдыс" ("Семена") пройдет 18 – 20 августа в селе Визинга Сысольского района. В нем примут участие самодеятельные народные и фольклорные коллективы.

Проведение фестиваля "Кӧйдыс" стало возможным благодаря победе Сысольского района в конкурсе на Грант Главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми.

Вкладка этого фестиваля - здесь.