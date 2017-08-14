Около трехсот детей Коми отправились в лагерь "Спутник" на Азовском море

14 августа 2017 года, 13:08 |
Фото Ильи Баканова

Три сотни детей из республики побывали в четвертую смену в оздоровительном лагере "Спутник", расположенном в Ростовской области на берегу Азовского моря. Еще столько же прибудут туда на пятую смену. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов.

Еще несколько десятков детей отправились в другие лагеря, расположенные за пределами республики. В том числе в знаменитые "Артек" и "Орленок", который принимает смену Российского движения школьников.

Зампред правительства Коми Наталья Михальченкова сообщила, что детей из региона принимают 12 баз, расположенных за его пределами. Она признала, что инциденты бывают, но они носят бытовой характер. Например, одна девочка ввязалась в драку, но это хоть и нежелательная, но штатная ситуация, учитывая, что в основном среди отдыхающих дети из неблагополучных семей и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

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В это время в детских лагерях Коми работала комиссия Уполномоченного по правам ребенка. По словам М.Ганова, они были приятно удивлены организацией отдыха в республике, особенно уровнем питания. Действительно, в лагерях реализуются различные образовательные программы, много спортивных, интеллектуальных и юмористических соревнований.

Между тем Н.Михальченкова осталась недовольна тем фактом, что свои лагеря детского отдыха организуют лишь шесть муниципалитетов Коми, которые охватили 1070 детей. Все остальные отдыхают за счет республики.

Илья Баканов

  Ключевые слова: отдых, лагеря, дети
  Рубрика: Общество
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