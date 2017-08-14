В Москве утвердили эскизы медалей Стефана Пермского для Сыктывкарской епархии

Общецерковная комиссия Русской Православной Церкви в Москве утвердила положение и эскизы медалей, представленные Сыктывкарской епархией. Награды будут вручаться духовенству и мирянам в республике за вклад в возрождение православия.

Как сообщил "Комиинформу" секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп, в связи с тем, что епархия является вновь образованной, должна быть обновлена вся документация, в том числе по наградам.

"Мы оставили прежнее название медалей – в честь Святителя Стефана Пермского трех степеней. Подготовили обновленное положение и эскизы, с разработкой которых нам помогли московские художники. Общецерковная комиссия в столице РФ их утвердила", - пояснил собеседник агентства.

После получения необходимых согласований по распоряжению Владыки Питирима наша епархия заказала для изготовления партию медалей в количестве трехсот единиц. Вручать их планируется с сентября текущего года как духовенству, так и мирянам.

"Медалей, как и прежде, будут удостаиваться священнослужители и благотворители за заслуги перед епархией, а также за вклад в возрождение православия на Коми земле (к настоящему времени обладателей таких медалей – порядка 300 человек в республике). Медаль первой степени будет изготовлена позолоченной, второй степени – серебряной, третьей степени – бронзовой", - уточнил архимандрит Филипп.

Епархия продолжит вести реестр обладателей медалей, чтобы священнослужители упоминали их имена в молитвах во время богослужений.