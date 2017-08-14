В Коми в первом полугодии изъяли 32 килограмма некачественной выпечки

14 августа 2017 года, 14:10 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Роспотребнадзор Коми в первом полугодии этого года изъял 28 партий некачественной хлебобулочных изделий весом в 32 кг.

Специалистами ведомства в ходе планового и внепланового контроля было обследовано 245 пищевых объектов, в том числе 13 объектов пищевой промышленности, 18 предприятий общественного питания и 214 торговых точек с отбором проб для проведения лабораторных исследований. Всего было исследовано 28 проб мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям безопасности: в булках искали токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды, -15 проб по органолептическим и физико-химическим показателям, из них пять образцов не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по физико-химическим показателям.

По микробиологическим показателям было отобрано 58 образцов хлебобулочных и кондитерских изделий, из них две пробы (одна кондитерских и одна хлебобулочных изделий) не соответствовали нормативам, что составляет 3,4% от общего количества отобранных проб. Некачественная продукция была изъята из оборота.

Основаниями для забраковки сырья и пищевой продукции стали:

- ненадлежащее оформление товарно-сопроводительных документов;

- отсутствие необходимой маркировки, не позволяющее установить изготовителя, дату выработки, срок годности продукции;

- несоответствие продукции установленным требованиям;

- реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности;

- нарушение условий хранения и реализации продукции.

В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц вынесены постановления о наложении административных взысканий в виде штрафов, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: хлебобулочные изделия, роспотребнадзор коми, надзор
  Рубрика: Общество
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