В Сыктывкаре 95-летний ветеран получила поздравления от президента России
В Сыктывкаре 95-летний ветеран получил поздравления от президента России, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.
Юбилей отмечает Марфида Степановна Шулепова. Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Елена Семейкина навестила юбиляра и передала ей перcональное поздравление от президента России Владимира Путина.
Марфида Степановна работала на сплаве и сенокосе в деревне Чукаиб, затем работала в селе Летка учителем начальных классов до 1957-го года.
В 35 лет стала секретарем машинистом в областном совете профсоюзов, затем машинисткой на заводе железнодорожных изделий.
Является труженицей тыла и имеет юбилейные медали.
Комиинформ
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