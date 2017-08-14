В Сыктывкаре 95-летний ветеран получила поздравления от президента России

В Сыктывкаре 95-летний ветеран получил поздравления от президента России, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Юбилей отмечает Марфида Степановна Шулепова. Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Елена Семейкина навестила юбиляра и передала ей перcональное поздравление от президента России Владимира Путина.



Марфида Степановна работала на сплаве и сенокосе в деревне Чукаиб, затем работала в селе Летка учителем начальных классов до 1957-го года.

В 35 лет стала секретарем машинистом в областном совете профсоюзов, затем машинисткой на заводе железнодорожных изделий.

Является труженицей тыла и имеет юбилейные медали.