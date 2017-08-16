Спасатели Коми призывают туристов регистрировать маршруты перед походом

16 августа 2017 года, 17:17 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Туристам, собирающимся в поход, ГУ МЧС России по Коми рекомендует зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ведомства, согласно постановлению Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 252, туристы и туроператоры, оказывающие услуги в данной сфере, обязаны не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия проинформировать территориальный орган МЧС России о маршрутах передвижения.

К ним относятся маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.

Зарегистрироваться можно в ближайшем от маршрута путешествия поисково-спасательном подразделении.

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Как сообщил в комментарии "Комиинформу" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Коми Петр Лобанов, регистрация туристов необходима, в первую очередь, для того, чтобы спасатели знали, что на маршруте в горах или в лесу находятся люди, знали их количество, уровень подготовки, когда группа должна вернуться из похода. В случае ЧП на маршруте спасательные службы уже будут готовы задействовать необходимые силы и средства для проведения поисково-спасательной операции.

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"Зная маршрут и территорию, по которой проходит туристический поход, мы с самого начала будем понимать, где следует искать туристов и какое спасательное оборудование необходимо задействовать в операции, - пояснил он. – Важно также понимать, по каким каналам связи с ними можно поддерживать связь. Регистрируясь у нас, туристы смогут получить квалифицированные советы от спасателей, которые подготовят их к походу, посоветуют, стоит ли вообще идти по данному маршруту, разъяснят, насколько он безопасен".

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По словам собеседника агентства, отправляясь в лес, человек обязательно должен иметь при себе компас, спички, нож, небольшой запас еды, необходимые лекарства, Также полезно иметь при себе заряженный мобильный телефон.

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"Спасателям республики неоднократно удавалось связаться с потерявшимися в лесах людьми по мобильному телефону, оказать им необходимую помощь, сориентировать на местности и, таким образом, помочь выйти из леса, - добавил П. Лобанов. – Кроме того, полезно знать, как двигаться в тайге по природным ориентирам. Например, населенные пункты находятся, как правило, на берегах рек. Если заблудившийся вышел к ручью или реке, ему следует идти вниз по течению, тогда он обязательно выйдет к людям. В южных и центральных районах Коми уже давно ведется промышленная заготовка леса. В лесу частенько можно заметить старые пни с характерными следами спила. Попав даже на заброшенную делянку лесозаготовки, нужно поискать следы вывоза леса. Старая лесовозная дорога также поможет выйти к людям. И еще один совет – заплутав в лесу, не поддавайтесь панике. Спасатели обязательно придут к вам на помощь".

***При постановке группы или отдельных туристов на учет в поисково-спасательном подразделении необходимо:

- указать даты начала и окончания похода, маршрут движения с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов, маршруты аварийных выходов, порядок связи с группой, планируемое количество туристов, их гражданство, место жительства, контактные данные руководителя похода и его заместителя, контактные данные представителей участников похода, находящихся в местах проживания;

- ознакомиться с необходимой достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о гидро, метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро, метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности, получить памятки по соблюдению безопасности на маршруте;

- проверить самостоятельно и предоставить для проверки (при согласии граждан) групповое и личное снаряжение, касающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся средства связи, средства сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания, медикаментов;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

- после выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания мероприятия, руководителю группы следует сообщить о данном факте по месту регистрации группы.

При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного происшествия с группой туристические организации (руководители групп) обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии в ближайшее поисково-спасательное формирование.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: туристы, рекомендации, регистрация, ГУ МЧС России по Коми
  Рубрика: Общество
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