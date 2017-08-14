В Ижме при грантовой поддержке ЛУКОЙЛа открыли спортплощадку

У Ижемского районного центра детского творчества появилась универсальная площадка с искусственным покрытием. Ее обустройство стало одним из проектов, реализованных на территории муниципалитета по итогам очередного конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

В открытии площадки приняли участие представители руководства муниципалитета и нефтяной компании, спортсмены и просто любители здорового образа жизни.

Как отметила руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева отметила, сегодня развитие спорта и физической культуры – одна из важнейших задач государственного масштаба.

"В Ижемском районе действуют различные спортивные секции, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные спортивные соревнования. Наши спортсмены достойно представляют район и республику на федеральном и даже международном уровне. Уверена, что появление такой площадки станет ещё одним стимулом для занятий спортом среди ижемцев", - подчеркнула Л.Терентьева.

Площадка будет открыта круглогодично, зимой здесь зальют каток для игры в хоккей и катания на коньках. Кроме того, планируется установить здесь ворота, волейбольную сетку и баскетбольные щиты.

Первые старты на площадке состоялись сразу же после открытия. Например, для всех желающих организовали игру в дартс и состязания по толканию ядра и метанию гири. Участники праздника также сдали нормативы ГТО.

В Республике Коми и Ненецком автономном округе Конкурс социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" проводится с 2005 года. Благодаря грантам поддерживаются инициативы местных жителей, направленные на развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также на благоустройство территорий. За все время победителями конкурса стали авторы более 150 проектов.