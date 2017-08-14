В Нижнем Турунью День поселка отпраздновали на берегу реки Ныдыб

14 августа 2017 года, 17:22 | Койгородский

11 августа в пос. Нижний Турунью Койгородского района, несмотря на капризы погоды, провели праздничные мероприятия, приуроченные "Дню поселка" и 96-летию государственности Республики Коми.

Накануне празднования 96-летия государственности Республики Коми, в пос.Нижний Турунью в теплой и семейной обстановке отпраздновали День поселка.

В этом году организаторы праздника выбрали формат проведения не так как обычно, а с продолжением концертно-развлекательной программы на берегу реки Ныдыб. Хозяевами мероприятия по традиции являются жители закрываемых поселков Верхний Турунью и Нижний Турунью. Территориально эти поселки недавно подчинили к сельскому поселению "Кажым".

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Торжества начались по установившейся традиции, на импровизированной площадке в центре поселка. Программу открывала глава сельского поселения "Кажым" Ирина Безносикова, которая после приветственных слов предоставила сцену самодеятельным артистам из поселка Кажым. Каждое их выступление бурно поддерживали участники мероприятия.

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К радости организаторов, в этот день количество жителей поселков Верхний Турунью и Нижний Турунью резко увеличилось. В родные места приехали бывшие их жители из Койгородка, Койдина, Сыктывкара, Кирова и даже Санкт Петербурга.

Ближе к полудню концертно-развлекательная программа перешла на берег реки Ныдыб. Здесь заранее было подготовлено место для отдыха. Для участников праздничного мероприятия была приготовлена наваристая уха и ароматный чай со смородиной. По ходу праздника проводились различные игры и конкурсы, в котором участие принимали от мала до велика. День поселка завершился "Праздничной дискотекой". В целом, мероприятие прошло в формате большого семейного праздника.

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"Несмотря на капризы погоды, нам повезло и удалось провести День поселка на хорошем уровне. Приятно были удивлены тем, что для участия в мероприятии приехали бывшие жители поселка со своими детьми и внуками. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Дня поселка. Особая благодарность самодеятельным артистам поселка Кажым. Надеюсь, что совместный отдых на природе запомнится его участникам надолго!" - подчеркнула И. Безносикова, глава сельского поселения "Кажым".

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник
  Рубрика: Общество
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