Княжпогостский игроман потерял на биржевых торгах более полутора миллионов рублей

В дежурную часть ОМВД России по Княжпогостскому району обратилась местная жительница с просьбой о помощи. По словам женщины, ее муж за последние два месяца проиграл на биржевых торгах более полутора миллионов рублей. Супруга игромана испугалась, что он может проиграть и их совместную квартиру.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в ходе проверки установлено, что местный житель зашел на сайт одной из брокерских компаний, где увидел предложение о заработке денежных средств путем ставок на биржевых торгах. Пенсионер оставил заявку, а через некоторое время с ним связался представитель компании – брокер по имени Максим Варламов.

Менеджер рассказал мужчине о деятельности организации и стал помогать заключать сделки по валютным парам. При этом документально этот процесс никак не оформлялся. После обучения пенсионер стал торговать на бирже самостоятельно. Для этого на его имя был открыт счет, на который сельчанин внес принадлежащие ему денежные средства, а недостающую сумму взял в кредит в различных финансовых организациях.

В результате он перечислил на счет указанной компании денежные средства в общей сумме 1 567 115 рублей, однако никакой прибыли не получил. Более того, перечисленные деньги до настоящего времени ему никто не вернул.

Затем житель Княжпогостского района решил попробовать торговать на бирже в другой компании. Для этого он вышел на сайт организации и снова начал участие в торгах. Заключать сделки ему вновь помогал брокер. Пенсионер, в свою очередь, внес на открытый на его имя счет 152 тысячи рублей.

По первому факту следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по второму - по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Ведется следствие.

МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок и других операций в сети интернет. Людям хочется верить, что в один прекрасный момент, не прикладывая особых усилий, они станут богатыми. Напрочь отметая здравый смысл, они готовы отдать любые деньги, последние сбережения за несуществующие блага.

Граждане верят и надеются, что если сделают вклад сегодня, завтра получат в разы больше и обеспечат себе финансовое благополучие, но так не бывает. Как правило, такие истории заканчиваются разочарованием и полным опустошением семейного бюджета.