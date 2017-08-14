Роспотребнадзор Коми напомнил правила профилактики вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций

14 августа 2017 года, 12:38 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Роспотребнадзор Коми в связи с предупреждением Ростуризма о наличии угрозы опубликовал рекомендации туристам, направляющимся на отдых в Турцию, как защититься от вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

В целях профилактики возникновения заболеваний вирусом Коксаки и другими энтеровирусными инфекциями Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам придерживаться следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;

- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

- ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации;

- ограничивать допуск детей в бэби-клубы отелей, где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по вирусу Коксаки и другим инфекциям.

***При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, реконмедации, вирус Коксаки
  Рубрика: Общество
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