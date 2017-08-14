Ко Дню республики на Стефановской площади Сыктывкара развернется масштабная ярмарка

На праздничной выставке-продаже "День Республики – Выбирай наше!" свои товары представят более 150 предпринимателей и торговых организаций. Ярмарка будет работать 19 и 20 августа с 10 до 18 часов, сообщает пресс-служба сыктывкарской администрации.

В торговле примут участие представители Республики Коми, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Архангельской, Кировской и Московской областей. Также Сыктывкар ждет приезда производителей из Татарстана, Чувашии и Ставропольского края.

Покупателям будет представлен широкий ассортимент: мед и продукция пчеловодства, молочная продукция, хлебобулочные, мясные изделия и многое другое.

Помимо продуктов питания, экспоненты представят жителям и гостям Сыктывкара промышленные товары, сувенирную продукцию, канцелярские товары и принадлежности, а также школьную форму, что особенно актуально в начале нового учебного года.

Во время проведения выставки-продажи состоится концертно-развлекательная программа и розыгрыш ценных призов. Также развернется детская площадка, на которой юные гости смогут выиграть флаеры на прыжки на батутах и на сладкую вату.