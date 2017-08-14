Осужденный за "пьяную езду" сыктывкарец оплатил штраф, побоявшись остаться "невыездным" пешеходом
Судебные приставы Коми взыскали административный штраф в размере 30 тысяч рублей с жителя Сыктывкара, получившего его в виде наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Дело в том, что сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулем которого был гражданин Б. Совершая проверку водительского удостоверения, сотрудник ГИБДД заметил, что у водителя остановленного авто нарушена речь и присутствует запах алкоголя. После пройденного освидетельствования на месте остановки транспортного средства было установлено, что гражданин Б. находится в состоянии алкогольного опьянения.
Административное правонарушение было рассмотрено в суде, в результате чего гражданина признали виновным по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
На основании данного судебного постановления в отделе судебных приставов по г. Сыктывкару №1 возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Поскольку добровольно мужчина штраф не оплачивал, судебный пристав-исполнитель в целях исполнения решения суда вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику – Opel Ascona 1986 г. в., постановления о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ и о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством.
Только тогда любитель "нетрезвой езды" оплатил всю сумму штрафа в полном объеме.
Запреты, вынесенные судебным приставом-исполнителем, были сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Комиинформ
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