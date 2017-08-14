В Корткеросском районе обнаружено тело пропавшего рыбака

Корткеросские следователи СУ СКР по Коми отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела мужчины в реке Нившера.

На страшную находку наткнулись местные рыбаки - тело зацепилось за корягу. Ранее "Комиинформ" сообщал о пропавшем в районе мужчине. Тело обнаружили в двух километрах от предполагаемого места трагедии.

Причину смерти установить не удалось ввиду гнилостных изменений трупа. Эксперты обнаружили рядом с телом снаряжение и не выявили телесных повреждений.

Родственники опознали погибшего.