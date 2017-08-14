В Корткеросском районе обнаружено тело пропавшего рыбака
14 августа 2017 года, 12:04 | Корткеросский
Корткеросские следователи СУ СКР по Коми отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела мужчины в реке Нившера.
На страшную находку наткнулись местные рыбаки - тело зацепилось за корягу. Ранее "Комиинформ" сообщал о пропавшем в районе мужчине. Тело обнаружили в двух километрах от предполагаемого места трагедии.
Причину смерти установить не удалось ввиду гнилостных изменений трупа. Эксперты обнаружили рядом с телом снаряжение и не выявили телесных повреждений.
Родственники опознали погибшего.
Юлия Николаева
Ключевые слова: тело, следователи, рыбак, Нившера
Рубрика: Происшествия
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