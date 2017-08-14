РУСАЛ объявил о кадровом изменении на предприятии "Боксит Тимана"

ОК РУСАЛ сообщает о назначении Юрия Иванова, ранее занимавшего должность директора по производству Североуральского бокситового рудника (СУБР), входящего в состав компании РУСАЛ, управляющим директором предприятия "Боксит Тимана".

Первоочередной задачей Юрия Иванова в новой должности станет реализация проекта освоения Верхне-Щугорского месторождения, где уже в 2018 году "Боксит Тимана" должен приступить к добыче боксита.

Юрий Иванов окончил в 1982 году Красноярский институт цветных металлов по специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых (горный инженер)".

Начал профессиональный путь горным мастером на Североуральском бокситовом руднике. В дальнейшем занимал на СУБРе должности заместителя начальника подземного участка, начальника подземного участка, инженера-конструктора центральной горной лаборатории, заместителя главного инженера по горным работам, главного инженера шахты "Черемуховская", директора по охране труда, экологии и качеству.

В 2010 году был назначен директором по производству СУБРа. Имеет звание "Почетный горняк". ***РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема.

Одним из северных форпостов компании является предприятие "Боксит Тимана", которое с 2007 года входит в состав ОК РУСАЛ. Главная задача предприятия ― освоение бокситовых месторождений Ворыквинской группы в Республике Коми. В 2017 году "Боксит Тимана" отмечает свое 25-летие.