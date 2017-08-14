Сотрудник сыктывкарской фирмы ответит за хищение карельского щебня

Перед судом в столице Коми предстанет местный житель, которого обвиняют в хищении щебня в особо крупном размере.

Прокуратура Сыктывкара утвердила по делу обвинительное заключение. По версии следствия, работник организации, занимающейся транспортной обработкой грузов на территории города, с марта 2016 г. по май 2017 г. похищал с территории базы гранитный щебень.

Сыпучий материал завезли железнодорожным транспортом из Карелии.

Общий объем вывезенного на служебном грузовом автомобиле щебня различной фракции составил свыше 664 тонны. Недобросовестный работник продавал похищенное третьим лицам по заниженной цене. После выявления недостачи руководство организации обратилось в полицию. Размер причиненного ущерба превысил 1 млн. рублей.

Вину в преступлении сыктывкарец признал в полном объеме. Также он полностью возместил ущерб как путем возврата от покупателей проданного им ранее щебня, так и в денежном эквиваленте.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу. Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.