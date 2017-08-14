Воркутинского велосипедиста эвакуировали с рыбалки спасатели

14 августа 2017 года, 9:30 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Воркутинские спасатели нашли и эвакуировали рыбака, который пропал 12 августа.

По информации Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, мужчина 1954 г.р. 10 августа уехал на рыбалку на велосипеде.

Он должен был вернуться 12 августа, но дома не появился, его мобильный телефон не отвечал.

Спасатели нашли пострадавшего в четырех километрах от бывшего поселка Халмер-Ю, в сторону технической дороги газопровода.

Мужчина пояснил, что у его двухколесного транспорта лопнула рама, дальше двигаться на нем он не мог. Рыбака благополучно доставили в Воркуту.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, рыбак, велосипед
  Рубрика: Происшествия
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