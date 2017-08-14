За полгода в Коми завершено дел о банкротстве на 573 миллиона рублей

14 августа 2017 года, 9:43 |
Фото из архива "Комиинформа"

За полгода в Коми было завершено 65 дел о банкротстве.

Их сумма составила 573 миллиона рублей, большая часть из которых – 543 миллиона – долги, накопленные организациями и предприятиями. Оставшаяся часть долга перед бюджетом пришлась на граждан и индивидуальных предпринимателей – 13,7 и 16,3 миллиона соответственно. Имущество всех банкротов было выставлено на продажу.

Всего по состоянию на 1 июля этого года в Коми насчитывалось 397 должников, находящихся в процедурах банкротства: 252 организации, 114 граждан и 31 предприниматель. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма долга сократилась на 303,6 миллиона рублей и составила 3,476 миллиарда.

Как отметил начальник отдела процедур банкротства УФНС по Коми Андрей Леканов, погашение задолженности по налогам, страховым взносам и другим администрируемым государством платежам имеют ключевое значение для участия налоговых органов в процедурах банкротства. Отчасти это связано со случаями намеренного перехода в статус банкрота для уклонения от уплаты налогов. Безусловно, такая картина больше присуща крупным городам и регионам России, однако наша республика не исключение. За 6 месяцев этого года в регионе уже были выявлены несколько случаев неправомерных действий при банкротстве. Все материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Во всех случаях возбуждения дел о банкротстве должнику назначается предусмотренная законом процедура вывода из статуса банкрота или, наоборот –ликвидации организации или признания гражданина банкротом. Так, за полгода из общего количества участников процедуры банкротства в отношении 214 должников было введено конкурсное производство, для проведения финансового анализа к 37 неплательщикам применена процедура наблюдения, 88 гражданам назначена реализация имущества. Еще для 6 должников в попытке восстановления их платежеспособности было введено внешнее управление, а в отношении 52 граждан применена реструктуризация долга, сообщает пресс-служба УФНС по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: долги, банкротство
  Рубрика: Экономика
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