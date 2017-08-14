Прокуратура выявила 24 коррупциогенных фактора в законопроектах и приказах Коми

14 августа 2017 года, 11:44 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокуратура Коми за полгода проверила 430 проектов нормативно-правовых актов органов государственной власти республики.

По результатам проверки подготовлено 82 отрицательных заключения, сообщает пресс-служба ведомства. Почти каждый пятый проект нуждался в доработке. Нарушения установлены в 28 законопроектах, 41 проекте постановлений правительства республики, четырех проектах указов главы республики и девяти проектах приказов исполнительных органов республики.

В 18 проектах нормативных правовых актов органов государственной власти республики установлено 24 коррупциогенных фактора. Большинство заключений с замечаниями к концу отчетного периода учтено, по остальным продолжается работа по устранению нарушений.

Основными причинами нарушений явились неправильное применение норм законов, несвоевременное изучение и учет вносимых изменений в федеральное и региональное законодательство.

В прокуратурах городов и районов изучено 4976 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, по ним подготовлено 262 отрицательных заключений. Нарушения законодательства установлены в 75 проектах, представительных Советами и в 152 проектах местных администраций.

Так, к примеру, прокуратура Койгородского района в проекте решения Совета сельского поселения Кажым о земельном налоге установила нарушения. В числе налогоплательщиков не указали организации, обладающие земельными участками. А налогоплательщикам - физическим лицам, имеющим право на налоговые льготы, - предлагалось представлять заявление о льготах в налоговый орган не по своему выбору, а по месту жительства.

По замечаниям прокуратуры района проект решения приведен в соответствие с федеральным законодательством.

По отрицательному заключению прокуратуры Воркуты снят с рассмотрения проект решения Совета. Он предлагал внести изменения в Положение о бюджетном процессе. Финансовое управление администрации городского округа предлагалось наделить полномочиями по обслуживанию и управлению муниципальным долгом, а также по проведению муниципальных заимствований от имени администрации, а это является нарушением.Такими полномочиями обладает только местная администрация.

Много замечаний подготовлено к проектам административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проведения муниципального контроля. Так прокуратура Ижемского района изучила предложение утвердить регламент контроля за сохранностью дорог района. Оказалось, что проект нарушает права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В городском поселении Кожва прокуратура озаботилась сохранностью и рациональным использованием плодородного слоя почвы. Только после предложения контролирующего органа создана постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: прокуратура, проверка, нарушения, законы
  Рубрика: Право
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