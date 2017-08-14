Потерявший паспорт вуктылец заплатит 6 тысяч рублей за вранье полиции

Вуктыльский городской суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По информации суда, вуктылец решил избежать административной ответственности за пропажу своего паспорта. Он пришел в отделение МВД и, будучи под роспись предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, вопреки интересам правосудия, в письменном виде заявил участковому уполномоченному о преступлении.

В заявлении мужчина указал, что неизвестный похитил из его квартиры паспорт гражданина Российской Федерации на его имя. При этом вуктылец осознавал, что понуждает правоохранительные органы к необоснованной затрате сил, средств и времени, направленных на принятие процессуальных действий по его заявлению.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично. Фактически вину не признав, он указал, что в день утраты паспорта он был в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь, и паспорт у него был с собой. По возвращению из больницы он приглашал к себе домой незнакомого мужчину, с которым совместно распивал спиртные напитки. В паспорте находились деньги в сумме восьми тысяч рублей, которые он доставал вместе с паспортом, и незнакомый мужчина это видел.

Затем он уснул, а, проснувшись, обнаружил, что мужчины в квартире нет, паспорта также не оказалось. В этот день он повторно вызывал скорую помощь в связи с полученной травмой головы. События он помнит не точно. Полагает, что паспорт у него могли как украсть, так и он сам мог его утерять, в связи с чем вину в совершении ложного доноса о преступлении не признал.

Вина вуктыльца в предъявленном обвинении нашла свое подтверждение. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.

Между тем, по закону, утеря основного документа гражданина влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.