Пять жителей Коми остаются не найденными в лесах.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, только за прошедшие выходные спасатели восемь раз выезжали на поиски людей в тайгу.

Под Кожвой Печорского района понадобилась помощь специалистов в поисках пропавшей 81-летней женщины. Евдокия Ивонс ушла из дома 10 августа в 11 часов дня, с тех пор ее местонахождение не известно.

Поиски совместно с волонтерами и местными жителями пока результатов так же не дали.

Не найденными в лесах остаются еще несколько жителей региона. В Прилузском районе с июня ищут женщину, потерявшуюся в районе Слудки, в Печорском - женщину, пропавшую близ Озёрного.

6 и 7 августа спасатели искали мужчину в Усть-Куломском районе, 12 и 13 августа - 50-летнего жителя поселка Чёрный Яр Усть-Вымского района. Работы длились до 21 часа воскресенья и пока результатов не принесли.