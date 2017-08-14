Пять жителей Коми остаются не найденными в лесах

14 августа 2017 года, 7:39 | Печорский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Прилузский
Фото Ярославы Пархачёвой

Пять жителей Коми остаются не найденными в лесах.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, только за прошедшие выходные спасатели восемь раз выезжали на поиски людей в тайгу.

Под Кожвой Печорского района понадобилась помощь специалистов в поисках пропавшей 81-летней женщины. Евдокия Ивонс ушла из дома 10 августа в 11 часов дня, с тех пор ее местонахождение не известно.

Поиски совместно с волонтерами и местными жителями пока результатов так же не дали.

Не найденными в лесах остаются еще несколько жителей региона. В Прилузском районе с июня ищут женщину, потерявшуюся в районе Слудки, в Печорском - женщину, пропавшую близ Озёрного.

6 и 7 августа спасатели искали мужчину в Усть-Куломском районе, 12 и 13 августа - 50-летнего жителя поселка Чёрный Яр Усть-Вымского района. Работы длились до 21 часа воскресенья и пока результатов не принесли.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: тайга, спасатели, розыск, пропавшие, лес, коми
  Рубрика: Происшествия
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